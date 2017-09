FC Barcelona chce przedłużyć kontrakty z kluczowymi piłkarzami

FC Barcelona chce przedłużyć kontrakty z Gerardem Pique, Sergim Roberto i Gerardem Deulofeu – donosi kataloński „Sport”.

Zdjęcie Sergi Roberto /AFP

Każdemu z tych trzech piłkarzy kontrakt kończy się w czerwcu 2019 roku. Dodatkowo Sergi Roberto i Gerard Deulofeu w swoich umowach mają wpisane niskie klauzule odstępnego. Kwota wykupu 25-letniego Roberto wynosi 40 mln euro, a 23-letniego Deulofeu 20 mln euro.

Reklama

Przedłużenie umów z tymi zawodnikami jest dla FC Barcelony bardzo ważne. Klub chce w nowych kontraktach Sergiego Roberto i Gerarda Deulofeu zdecydowanie podnieść klauzule wykupu.



Wszystko po to, by zniechęcić inne kluby do płacenia kwoty odstępnego, ale jeśli będą wystarczająco zdeterminowane żeby zapłacić, to klub chce przynajmniej sowicie na tym zarobić.



Początek sezonu w wykonaniu "Dumy Katalonii" jest bardzo dobry. "Katalończycy" są liderem Primera Division, a Lionel Messi strzelił już dziewięć goli i prowadzi zdecydowanie w klasyfikacji strzelców La Liga.

MC