FC Barcelona. Angel Di Maria trafi do klubu?

Transferowa saga Neymara nie ma końca! Chociaż wydawało się, że koledzy z zespołu przekonali Brazylijczyka do pozostania w Barcelonie, to wygląda na to, że gwiazdor opuści Camp Nou. "Duma Katalonii" ma jednak zaskakującą koncepcję zastąpienia Neymara.

Zdjęcie Angel Di Maria podczas meczu z Juventusem Turyn w ramach International Champions Club /AFP

Primera Division - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

Francuska rozgłośnia radiowa "RMC Sport" twierdzi, że w przypadku transferu Neymara do Paris Saint-Germain, w odwrotną drogę podąży Angel Di Maria. To o tyle zaskakująca koncepcja, że Argentyńczyk w latach 2010-2014 reprezentował barwy Realu Madryt.

Za transferem 29-latka do Camp Nou przemawia kilka faktów. "El Fideo" serdecznie przyjaźni się z Lionelem Messim, który jest w Barcelonie dużą postacią zarówno na boisku, jak i poza nią.



Drugim z argumentów za przenosinami dla Di Maria mogłaby być okazja do występów w La Liga. To właśnie w Hiszpanii prezentował się najlepiej w trakcie swojej kariery.

Co ciekawe, nawet wówczas, kiedy skrzydłowy był piłkarzem Realu Madryt, nie brakowało głosów, że Di Maria, charakterologicznie, bardziej pasuje do drugiego z hiszpańskich gigantów.



Za przenosinami 29-latka na Półwysep Iberyjski stać może także jego żona. Partnerka Argentyńczyka była inicjatorką jego odejścia Manchesteru United, argumentując, że Anglia nie jest najlepszym miejscem do życia.

Barcelona może dogadać się z PSG w sprawie sprowadzenia Di Marii w zamian za nie robienie problemów paryżanom z transferem Neymara.

Nawet jeśli ustalenia dojdą do skutku, Argentyńczyk nie będzie tani. Do Realu trafiał za 33 miliony euro, do Manchesteru za 75 milionów, a do PSG za 65 milionów. Kwota nie powinna być jednak dużym problemem, bo klubową kasę zasilą pieniądze z transferu Neymara.



Angel Di Maria w poprzednim sezonie rozegrał 43 mecze w barwach PSG, w których zdobył 14 bramek i zaliczył 15 asyst. W przeszłości występował w Rosario Central, Benfice Lizbona, Realu Madryt oraz Manchesterze United. Na koncie ma 86 meczów w reprezentacji Argentyny, z którą zdobył wicemistrzostwo świata. Jego umowa z paryskim klubem wygasa w czerwcu 2019 roku.