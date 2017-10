FC Barcelona. 100 dni Ernesta Valverdego

Ernesto Valverde zanotował bardzo udane 100 dni jako trener FC Barcelona. W tym czasie prowadzony przez niego zespół rozegrał 11 meczów, wygrywając aż 10 i tylko raz remisując.

"Spowodował, że Camp Nou i kibice się w nim zakochali" - nie ma wątpliwości Josep Maria Bartomeu, prezes klubu.

Nic w tym dziwnego. "Duma Katalonii" przed sezonem przecież straciła jedną z gwiazd, gdyż Neymar przeniósł się do Paris Saint-Germain, a mimo to na razie nie odbija się to na wynikach.

Barcelona wygrała pierwszych siedem meczów w Primera Division, remisując dopiero w sobotę z Atletico Madryt, nic dziwnego, że jest liderem.

Z kolei w środę "Duma Katalonii" poradziła sobie z Olympiakosem Pireus w Lidze Mistrzów. Wygrała 3-1, mimo że od 42. minuty grała w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Gerarda Pique, którą zobaczył w konsekwencji dwóch żółtych.

Jedną z bramek dla Barcelony zdobył Lionel Messi. Było to 100. trafienie Argentyńczyka w europejskich pucharach, z czego 97 zanotował w najważniejszych rozgrywkach na Starym Kontynencie.

Po trzech kolejkach Ligi Mistrzów podopieczni Valverdego są na pierwszym miejscu w grupie B z kompletem punktów.

