Espanyol Barcelona - FC Barcelona 0-3. Dwa gole Luisa Suareza

Barcelona pokonała w derbach Espanyol 3-0 (0-0) i wróciła na fotel lidera Primera Division. Dwa gole w tym spotkaniu strzelił Luis Suarez, który wykorzystał koszmarne błędy zawodników Espanyolu.

Real Madryt wygrał na Santiago Bernabeu z Valencią 2-1. Lionel Messi i spółka musieli zatem zdobyć komplet punktów w pojedynku z Espanyolem, żeby wyprzedzić "Królewskich" w tabeli.



Początek spotkania na Estadi Cornella-El Prat należał do gospodarzy. Już w 6. minucie Espanyol mógł objąć prowadzenie. Felipe Caicedo znakomicie podał do Jurado, który strzelił obok Marca-Andre ter Stegen, ale piłka o centymetry minęła słupek.



W odpowiedzi groźnie z dystansu "huknął" Ivan Rakitić. Futbolówka odbiła się jeszcze od pleców Diego Reyesa i przeleciała tuż obok słupka. Kolejną szansę na gola "Duma Katalonii" miała w 40. minucie, kiedy to w boczną siatkę "główkował" Sergi Roberto.



Po zmianie stron gra wyraźnie się ożywiła, a to głównie za sprawą podopiecznych Luisa Enrique. Barca dopięła swego w 50. minucie. Fatalny w skutkach błąd popełnił Jurado, który podawał do własnego bramkarza. Piłkę przejął Luis Suarez. Urugwajczyk z zimną krwią wykorzystał sytuację sam na sam z Diego Lopezem.



W 61. minucie bliski szczęścia był Neymar. Brazylijczyk technicznym strzałem z 12 metrów próbował zaskoczyć bramkarza Espanyolu. Diego Lopez spisał się znakomicie. Końcami palców przeniósł piłkę nad poprzeczkę.



Potem okazję miał Messi. As Barcelony przymierzył z rzutu wolnego z 30 metrów. Dobrze ustawiony Diego Lopez pewnie złapał piłkę. W 70. minucie okazję do rehabilitacji miał Jurado, który "kropnął" z lewej strony pola karnego. Ter Stegen jednak poradził sobie z tym strzałem.

Gospodarze ambitnie walczyli o wyrównującego gola. W 77. minucie zostali jednak skarceni. Messi przebiegł z piłką kilkanaście metrów i podał do Rakiticia. Chorwat strzelił po ziemi w kierunku drugiego słupka i piłka wpadła do siatki.

W 87. minucie koszmarnie przed własną bramką zachował się Aaron Martin, który skiksował próbując wybić piłkę. Z prezentu skorzystał Suarez i z bliska bez problemów pokonał Diego Lopeza.

Po tym zwycięstwie "Blaugrana" wróciła na fotel lidera Primera Division. Tyle samo punktów ma Real (81). "Królewscy" mają jednak do rozegrania jeszcze zaległy mecz z Celtą Vigo.

Espanyol Barcelona - FC Barcelona 0-3 (0-0)

Bramki: 0-1 Luis Suarez (50), 0-2 Rakitić (77), 0-3 Luis Suarez (87)

