Enrique o Suarezie: To najlepsza "dziewiątka" na świecie

Luis Enrique, trener FC Barcelona, uważa, ze Luis Suarez to najlepsza "dziewiątka" na świecie. Szkoleniowiec chwalił swojego podopiecznego po zwycięstwie nad Sevilla FC 3-0 w 30. kolejce Primera Division.

Zdjęcie Luis Suarez /AFP Primera Division FC Barcelona - Sevilla 3-0 w 30. kolejce Primera Division

Urugwajczyk w tym spotkaniu popisał się kapitalną przewrotką, która dała jego drużynie prowadzenie 25. minucie.

"Myślę, że patrząc na grę Suareza, to nie można tylko brać pod uwagę strony fizycznej, bo wspaniała jest u niego zdolność znalezienia się w polu karnym i oddania strzału przy jednym kontakcie z piłką, wiedząc, gdzie znajduje się bramka. Oczywiście, jego potencjał jest ogromny ze względu na budowę ciała, ale to nie tylko sprawa predyspozycji fizycznych. Jego jakość, umiejętność oddania zaskakujących uderzeń i ruch są niesamowite i czynią go najlepszą '9' na świecie" - powiedział Luis Enrique.

Jeszcze w pierwszej połowie dwa razy do siatki Sevilli trafił Lionel Messi (raz po asyście Urugwajczyka) i Barcelona już do przerwy ustaliła wynik spotkania.

W tabeli "Duma Katalonii" traci dwa punkty do liderującego Realu Madryt, który ma jeszcze jeden mecz zaległy.

"Zespół cały czas jest przekonany o tym, że mamy szansę na mistrzostwo" - powiedział jednak Suarez.

"W meczach, które nam pozostały, mentalnie musimy być nastawieni na zwycięstwa, aby nasz los z powrotem znalazł się w naszych rękach" - dodał.

Pawo