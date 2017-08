Douglas wypożyczony do Benfiki Lizbona

Obrońca Barcelony, Douglas Pereira został wypożyczony na rok do Benfiki Lizbona - poinformował kataloński klub. Brazylijczyk to jeden z największych niewypałów transferowych w historii "Blaugrany".

27-letni Brazylijczyk wrócił dwa miesiące temu na Camp Nou po rocznym wypożyczeniu do Sportingu Gijon. W Asturii rozegrał 21 meczów, w których strzelił trzy gole.

Kibice "Dumy Katalonii" odetchnęli jednak z ulgą. Piłkarz na kolejny rok zejdzie z listy płac klubu z Camp Nou.



Douglas trafi do Benfiki Lizbona. Portugalczycy stracili latem prawego obrońcę... na rzecz Barcelony. To właśnie z Estadio da Luz do Katalonii trafił Nelson Semedo.



Kontrakt Douglasa, który trafił do Barcelony trzy lata temu, wygasa w 2019 roku. W pierwszym zespole "Blaugrany" rozegrał osiem spotkań.



