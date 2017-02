Deportivo La Coruna. Prezydent zaprzecza plotkom o transferze Juanfrana

Prezydent Deportivo La Coruna, Tino Fernandez przy okazji prezentacji trenera Pepe Mela zaprzeczył plotkom, jakoby Barcelona miała kontaktować się z klubem z Estadio El Riazor w sprawie transferu Juanfrana Moreno.

Zdjęcie Juanfran Moreno /AFP

Katalońskie media od kilku tygodni donoszą, że Barcelona zagięła parol na prawego obrońcę Deportivo La Coruna, Juanfrana Moreno. "Blaugrana" szuka alternatywy dla Sergiego Roberto, który stracił formę z poprzedniego sezonu i zawodzi.



Prezydent klubu z Estadio El Riazor uczestniczył we wtorek w prezentacji nowego szkoleniowca, Pepe Mela i odniósł się do plotek. - Nie mieliśmy żadnego oficjalnego zapytania. Żadnego kontaktu od Barcelony w sprawie Juanfrana - powiedział stanowczo Tino Fernandez.



Sternik klubu z Galicji wyjaśnił również, że informacja o tym, że Watford ma prawo do 30 procent z kwoty, jaką Deportivo otrzyma w przypadku transferu 28-latka, jest nieprawdziwa. - Te liczby są nieprawdziwe. Nie ma klauzuli ośmiu milionów euro, ani 30 procent dla Anglików. Nie mówię o kontraktach, ale my je znamy. Jeśli jakiś klub nas zapyta, to odpowiemy - zakończył.



Juanfran Moreno to wychowanek Getafe, który cztery lata spędził również w rezerwach Realu Madryt. Był podporą Betisu Sewilla w latach 2013-2015 i zapracował na transfer do Watfordu. W ekipie z Vicarage Road nie przebił się i trafił na wypożyczenie do Deportivo, gdzie występował już wcześniej - także na zasadzie wypożyczenia z Betisu, a latem został wykupiony przez "El Depor" za 3,5 miliona euro.



W tym sezonie rozegrał 20 meczów w lidze i zaliczył cztery asysty, dokładając dwie w Copa del Rey.