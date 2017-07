Dani Ceballos wybrał Real Madryt?

Pomocnik Betisu Sewilla i młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii, Dani Ceballos wybrał ofertę Realu Madryt - donosi madrycki "AS". O pozyskanie piłkarza zabiega także FC Barcelona.

Zdjęcie Dani Ceballos podczas finału Euro U-21 na stadionie Cracovii /AFP

20-letni Dani Ceballos to jedna z największych gwiazd Betisu Sewilla, ale wysłannicy największych hiszpańskich klubów o jego potencjale przekonali się podczas młodzieżowych mistrzostw Europy do lat 21. Na turnieju, który odbył się w Polsce, pomocnik zgarnął nagrodę dla najlepszego zawodnika i pomógł Hiszpanii w wywalczeniu srebrnego medalu.

Reklama

"AS" donosi, że Real Madryt przedstawił Ceballosowi bardzo intratną ofertę, ale postawił ultimatum. Zawodnik miał podjąć decyzję ws. transferu w ciągu doby. Madrycki dziennik twierdzi, że pomocnik Betisu zdecydował się przystać na ofertę przesłaną z Estadio Santiago Bernabeu.

Hiszpan w ekipie "Królewskich" będzie pełnił rolę zmiennika dla Luki Modricia. W poprzednim sezonie rozegrał 31 meczów w Primera Division, w których zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty. Klub z Sewilli nie obłowi się na transferze, bo klauzula odstępnego w kontrakcie Ceballosa wynosi 15 milionów euro.

Jeśli informacje dziennika "AS" potwierdzą się, będzie to kolejny policzek dla Barcelony. Katalończykom, pomimo usilnych starań, nie udało się pozyskać Marco Verrattiego z Paris Saint-Germain, a transfer 20-letniego Hiszpana do największego rywala dodatkowo rozzłościłby działaczy i kibiców z Camp Nou.