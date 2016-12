Cristiano Ronaldo z nagrodą Globe Soccer Awards dla najlepszego piłkarza roku

Cristiano Ronaldo dostał nagrodę Globe Soccer Awards dla najlepszego zawodnika 2016 roku. Portugalczyk po usłyszeniu werdyktu nie potrafił ukryć wzruszenia. Nagrodę otrzymał po raz trzeci w karierze.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo /AFP

- To prawdopodobnie najlepszy rok w mojej karierze, jak już często wspominałem. Wygrałem praktycznie wszystko. Nie mógłbym prosić o nic więcej. Chciałbym podziękować moim kolegom z reprezentacji i Realu Madryt. Dziękuje Fernando Santosowi, najlepszemu trenerowi na świecie, bez którego nie udałoby się wygrać mistrzostwa Europy z Portugalią - mówił wyraźnie wzruszony Cristiano Ronaldo, który nie pojawił się osobiście na gali, ale połączono się z nim na żywo.

W finale euro 2016 we Francji Ronaldo z powodu kontuzji musiał opuścić boisko po zaledwie 20 minutach gry. Zalany łzami opuszczał wtedy murawę.

- Płakałem, bo chciałem pomóc kolegom z drużyny. Ciężko o to walczyliśmy. Kiedy grasz 20 minut i wiesz, że musisz zejść z kontuzją, to smutne. Mieliśmy najlepszą drużynę na Euro moim zdaniem. Ludzie w nas wątpili, ale my pokazaliśmy, że futbol może zaskakiwać - mówił Ronaldo.

Dla Ronalda była to już kolejna nagroda indywidualna w tym roku. Piłkarz kilkanaście dni temu otrzymał także Złotą Piłkę od tygodnika "France Football".



- Z roku na rok ciężko pracuje, żeby być najlepszy. Bardzo się cieszę, że co roku tutaj jestem, wygrywam trofea. Jestem dumny. Jestem profesjonalistą - przyznał Portugalczyk.

Na gali Globe Soccer Award pojawiło się wiele znanych osobistości. Wśród nich m.in. Samuel Eto'o, Fabio Capello czy Diego Maradona. W imieniu Ronalda nagrodę odebrał jego agent - Jorge Mendes. Werdykt ogłaszał natomiast prezydent Realu Madryt - Florentino Perez. Do nagrody, oprócz CR7, nominowani byli także Lionel Messi, Gareth Bale, Antoine Griezmann, Jamie Vardy oraz Gonzalo Higuain.

W kategorii najlepszy trener roku nagrodę zdobył Fernando Santos - selekcjoner reprezentacji Portugalii, z którą w tym roku wygrał mistrzostwa Europy.



Na gali wręczono także nagrodę dla najlepszej drużyny roku. Wśród nominowanych znalazła się Legia Warszawa. Nagrodę zgarnął jednak Real Madryt, który w tym roku wygrał Ligę Mistrzów.