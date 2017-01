Cristiano Ronaldo pokazał się z nową dziewczyną - Georginą Rodriguez

Cristiano Ronaldo na gali FIFA Football Awards pojawił się z nową wybranką – Georginą Rodriguez. Portugalczyk po raz pierwszy oficjalnie pozował z 21-latką fotoreporterom.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo z synem i Georginą Rodriguez na gali FIFA Football Awards /AFP

Gdy dwa lata temu rozstał się z modelką Iriną Shayk, Cristiano Ronaldo był załamany i ogłosił światu: "Jestem smutny". Jego forma podupadła na dłuższy czas.

W drugiej połowie 2016 roku zaczął spotykać się z Georginą Rodruguez i od razu odżył, również w sensie piłkarskim. Boleśnie doświadczony rozstaniem z Rosjanką Shayk CR7 długo w tajemnicy utrzymywał znajomość z Georginą. Aż do dzisiaj, gdy w Zurychu Cristiano po raz pierwszy oficjalnie się pokazał się w towarzystwie uroczej Hiszpanki.



Para miała się poznać na jednej z imprez, organizowanej przez znanego projektanta w Madrycie.



Po raz pierwszy paparazzi nakryli zakochaną dwójkę w Paryżu. Cristiano ukrywał się wtedy pod peruką, ale wnikliwi reporterzy od razu go rozpoznali i nakryli na kilku pocałunkach. Ronaldo zaprosił nową wybrankę do podparyskiego Eurodisneylandu.

Georgina Rodriguez pochodzi z leżącego na północnym wschodzie Hiszpanii miasta Jaca. Hiszpanka od czwartego roku życia profesjonalnie uczyła się tańca. Później wyjechała do Londynu, żeby pracować nad językiem angielskim.

Gdy wróciła do kraju, postanowiła przenieść się z Jacy do Madrytu, gdzie podjęła pracę początkującej modelki w salonie Gucciego.



Rodriguez pojawiła się już także na Bernabeu, gdzie oglądała mecz Realu Madryt razem z matką Portugalczyka - Marią Dolores oraz synkiem piłkarza - Cristiano Jr.

Po jednej z randek z Georginą, Ronaldo udowodnił, że wraca do formy, strzelając oba zwycięskie gole w meczu ze Sportingiem Gijon (2-1). Jego Real, od końca października, wygrał wszystkie cztery mecze u siebie, strzelając rywalom o dziewięć goli więcej niż stracił.