Cristiano Ronaldo otrzymał kosmiczną ofertę z Chin

Szastający pieniędzmi Chińczycy zagięli parol na Cristiano Ronaldo, oferując Portugalczykowi bajoński kontrakt za Wielkim Murem. CR7 odrzucił propozycję kontraktu, opiewającą na ponad 100 milionów euro rocznej pensji. Real Madryt też miał zarobić krocie, bo transfer mógł wynieść aż 300 mln euro!

Zdjęcie Cristiano Ronaldo odrzucił kosmiczną ofertę z Chin /fot. Behrouz Mehri /AFP

To wiarygodna informacja, wypowiedziana przez agenta piłkarza, słynnego Jorge Mendesa, w rozmowie ze Sky Sports. W materiale źródłowym nie pada tylko nazwa klubu z chińskiej Superligi, który był gotowy wznieść gażę dla piłkarza i kwotę transferową na niebotyczny poziom.



Najważniejsza informacja dla fanów Ronaldo jest jednak taka, że zdobywca Złotej Piłki za 2016 rok, nie skusił się na ofertę krezusów ze Wschodu. - Chińczykom wydaje się, że mogą kupić każdego piłkarza na świecie. Mogę powiedzieć, że z Cristiano to nie przejdzie. Real to klub jego życia - podkreślił Mendes.



Jedno słowo dzieliło Ronaldo od tego, aby pławić się w złocie, jak król Midas. Portugalczyk mógł inkasować - uwaga - ok. 273 tysiące euro... dziennie! Takich warunków nie ma w tej chwili żaden piłkarz na świecie.

Obecnie, najlepiej zarabiającym piłkarzem globu, jest Carlos Tevez. 32-letni Argentyńczyk został zawodnikiem Shanghai Greenland Shenhua FC i ma zarabiać, za każdy z dwóch sezonów kontraktowych, po ok. 38-39 mln dolarów. Tevez przeniósł się do Azji z Boca Juniors Buenos Aires.