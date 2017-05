Cristiano Ronaldo ostro odpowiedział krytykom

Real Madryt dzięki zwycięstwu 2-0 w meczu z Malagą świętuje rekordowe 33. mistrzostwo Hiszpanii. Dla podopiecznych Zinedine’a Zidane’a to pierwszy taki puchar od pięciu lat.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo /AFP

Cristiano Ronaldo, największa gwiazda "Królewskich", skorzystał z okazji by odpowiedzieć wszystkim krytykom, którzy nie dawali mu spokoju w trakcie sezonu.



"Ludzie mówią o mnie, jakbym był przestępcą, a tak naprawdę g... o mnie wiedzą. Nie jestem święty, ale nie jestem też diabłem. Mylą to, kim jestem na boisku z tym, kim jestem poza nim" - powiedział piłkarz w rozmowie z dziennikiem "Marca".



W zakończonym sezonie La Liga Portugalczyk 25 razy trafił do siatki rywali, co dało mu trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców. Lepszy wynik od CR7 uzyskały tylko gwiazdy Barcelony - Lionel Messi (37 goli) i Luis Suarez (29).



Cristiano Ronaldo i spółka mają szansę na jeszcze jedno trofeum w tym sezonie. 3 czerwca na Millenium Stadium w Cardiff Real zmierzy się w finale Ligi Mistrzów z Juventusem Turyn. "Królewscy" bronią tytułu zdobytego przed rokiem. W Champions League as "Los Blancos" ma obecnie na koncie 10 trafień, o jedno mniej od Messiego.



Zobacz materiał wideo:

Wideo Cristiano Ronaldo ostro odpowiada krytykom. Wideo

Reklama

Wyniki ostatniej kolejki i końcowa tabela Primera Division