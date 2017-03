Cristiano Ronaldo nie lubi być zmieniany

W sobotnim spotkaniu La Liga Real Madryt wygrał na wyjeździe z Athletikiem Bilbao 2-1. W Hiszpanii więcej niż o tym meczu mówi się o reakcji Cristiano Ronaldo na zmianę.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo /AFP

W 78. minucie Portugalczyka zastąpił Isco. Wyraźnie niepocieszony tym faktem CR7 zmierzając w kierunku ławki najpierw uścisnął rękę trenera Zinedine’a Zidana, a następnie miał wycedzić przez zęby: "Dlaczego ja? Pierd... to!". Podobna reakcja na zmianę przytrafiła się CR7 w poprzednim sezonie w meczu z Las Palmas. Nie od dziś wiadomo, że Portugalczyk chciałby grać w każdym spotkaniu od pierwszej do ostatniej minuty.

Real prowadził na San Mames od 25. minuty, kiedy to do siatki gospodarzy trafił Karim Bezema. Baskowie doprowadzili do remisu w 65. minucie. Keylora Navasa do kapitulacji zmusił Aduriz. Trzy minuty później gola na 2-1 dla "Królewskich" strzelił Casemiro i, jak się później okazało, było to trafienie na wagę trzech punktów.

W tym sezonie Primera Division Cristiano Ronaldo wystąpił w 22 meczach. Łącznie na boisku przebywał 1920 minut. As Realu 19 razy pokonał bramkarza rywali, co daje mu trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców La Liga za gwiazdami Barcelony - Lionelem Messim (25 goli) i Luisem Suarezem (22). Portugalczyk ma na koncie także pięć asyst.

"Los Blancos" prowadzą w tabeli z dorobkiem 65 punktów. Dwa "oczka" mniej ma druga Barcelona. Real ma jednak jeden mecz rozegrany mniej.

