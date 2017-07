Cristiano Ronaldo namawiał Neymara do pozostania w Hiszpanii?

Cristiano Ronaldo namawiał Neymara do pozostania w Barcelonie - donosi hiszpański portal "Diario Gol". Portugalczyk miał przekonywać Brazylijczyka, że lepiej występować w La Liga niż w Ligue 1.

Zdjęcie Neymar i Ronaldo podczas meczu ligowego /AFP

Informacje, które przynosi "Diario Gol" są zaskakujące. Cristiano Ronaldo jest zawodnikiem Realu Madryt i przynajmniej teoretycznie powinno mu zależeć na osłabieniu największego rywala.

"Diario Gol" donosi, że Portugalczyk napisał do Neymara na What'sAppie i przekonywał go do pozostania w Hiszpanii. Argumentem CR7 był prestiż La Liga, o którym Ligue 1 może jedynie pomarzyć.

Pozostanie 25-latka w Barcelonie na Twitterze w niedzielę wieczorem ogłosił... Gerard Pique, który również zaangażował się w przekonywanie Brazylijczyka do pozostania na Camp Nou.

Gwiazda reprezentacji Brazylii występuje w Barcelonie od 2013 roku. W poprzednim sezonie strzelił 20 goli i zanotował 27 asyst.