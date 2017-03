Cristiano Ronaldo dba o siłę Barcelony? Zawodnik Realu Madryt miał przekonywać asa "Dumy Katalonii", Neymara, by ten nie odchodził do Premier League.

Zdjęcie Neymar i Cristiano Ronaldo /AFP

Jak podają angielskie media, Brazylijczyk znalazł się na celowniku Manchesteru United, a "Czerwone Diabły" gotowe są nawet zapłacić gigantyczną klauzulę, wpisaną w kontrakt piłkarza, wynoszącą 200 milionów euro.



Neymarowi bacznie przygląda się ponoć także Chelsea, która również byłaby w stanie spełnić finansowe żądania zarówno Barcy, jak i samego zawodnika.



Nieoczekiwanie do pozostania w Barcelonie namawia jednak Neymara... Cristiano Ronaldo. Jak podaje "Diario Gol", as "Królewskich" kontaktował się z reprezentantem "Canarinhos" za pośrednictwem komunikatora WhatsApp, przekonując go, że dużo większe szanse na sukcesy będzie miał jako zawodnik aktualnego mistrza Hiszpanii.

