Cristiano Ronaldo chce Davida De Geę w Realu Madryt

Według "Diario Gol", CR7 uważa, że Keylor Navas i Kiko Casilla nie prezentują poziomu wymaganego przez Real. Portugalczyk rozmawiał na ten temat z prezesem "Królewskich" Florentino Perezem. Zdaniem snajpera, dobrym przykładem są Barcelona i Chelsea, które mają w swoich składach bramkarzy wysokiej klasy Marca Andre Ter Stegena i Thibaut Courtois.



O możliwym transferze De Gei do Realu pisze też angielska prasa. "The Mirror" poinformował, że MU chce Garetha Bale'a. "Królewscy" mogliby się zgodzić na transfer Walijczyka, jeżeli w rozliczeniu otrzymają De Geę. Takie rozwiązanie nie za bardzo podoba się Jose Mourinho, który z jednej strony jest zainteresowany Balem, ale z drugiej nie chce stracić dobrego bramkarza.



26-letni Hiszpan znakomicie spisuje się w tym sezonie. Na 11 meczów we wszystkich rozgrywkach w aż ośmiu zachował czyste konto.



Dwa lata temu De Gea był bardzo blisko przeprowadzki na Santiago Bernabeu. Wszystkie kwestie dotyczące transferu zostały uzgodnione, ale spóźniono się z przesłaniem dokumentów. Dokonano tego kilka minut po zamknięciu okienka transferowego.



De Gea jest zawodnikiem "Czerwonych Diabłów" od 2011 roku. Na Old Trafford przeszedł z Atletico Madryt za 19 milionów funtów. Od tej pory wystąpił w ponad 200 spotkaniach Manchesteru United. Dwa lata temu przedłużył kontrakt z MU, który obecnie obowiązuje do końca czerwca 2019 roku.



