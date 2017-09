Costel Pantilimon wypożyczony do Deportivo La Coruna

Bramkarz Watford FC, Costel Pantilimon trafił na roczne wypożyczenie do Deportivo La Coruna. To złe wieści dla Przemysława Tytonia, któremu doszedł kolejny konkurent do walki o miejsce w składzie.

Zdjęcie Costel Pantilimon ma na koncie 25 meczów w reprezentacji Rumunii /AFP

Przemysław Tytoń od dawna nie jest pierwszym wyborem trenera "El Depor" - Pepe Mela. Hiszpan wyżej ceni umiejętności Rubena Martineza, który rozpoczął sezon w wyjściowym składzie.



Wygląda jednak na to, że na Estadio El Riazor uznali, że Polak nie jest najlepszym wyborem nawet na pierwszego zmiennika, bo w ostatnim dniu okienka transferowego w Hiszpanii, klub z Galicji pozyskał kolejnego bramkarza.

Na roczne wypożyczenie do Deportivo trafił Costel Pantilimon. 30-letni Rumun, który mierzy ponad dwa metry, od 2011 roku był piłkarzem Premier League. Grał m.in. w Manchesterze City, Sunderlandzie oraz Watfordzie.



Był głównie rezerwowym, a przez sześć lat rozegrał łącznie 54 spotkania. W poprzednim sezonie dwukrotnie pojawiał się na boisku w barwach "Szerszeni". Rywalizację o miejsce w bramkarze przegrywał z doświadczonym Heurelho Gomesem.



Tytoń gra w Deportivo od 2016 roku. Wcześniej był piłkarzem Górnika Łęczna, Rody Kerkrade, PSV Eindhoven, Elche CF oraz Stuttgartu.



