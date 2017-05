Celta Vigo - Real Madryt 1-4. "Królewscy" punkt od tytułu

Już tylko punkt dzieli Real Madryt od zdobycia mistrzostwa Hiszpanii! "Królewscy" pokonali w zaległym meczu Primera Division Celtę Vigo 4-1 (1-0) i na kolejkę przed końcem sezonu mają trzy punkty przewagi nad drugą Barceloną.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo zagrał kolejny fantastyczny mecz i przybliżył Real do 33. w historii mistrzostwa Hiszpanii /AFP

Primera Division - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

Zaległe starcie na Estadio Balaidos w Vigo mogło znacznie przybliżyć "Królewskich" do mistrzowskiego tytułu. Zwycięstwo z Celtą, przy remisie w ostatniej kolejce, gwarantowało mistrzostwo bez względu na wynik Barcelony w ostatniej serii gier.



Zinedine Zidane nie ryzykował więc i posłał do boju swoich najlepszych zawodników. Nie minęło 10 minut, a goście byli na prowadzeniu. Indywidualną akcją popisał się Isco, który popędził lewą stroną i zszedł do środka, odgrywając piłkę do CR7. Portugalczyk nie zwlekał i huknął z dystansu, zaskakując Sergio Alvareza.

Skromnie prowadzenie "Królewscy" podwyższyli tuż po przerwie. Cristiano Ronaldo otrzymał kapitalne podanie od Isco i strzałem w krótki róg zaskoczył bramkarza Celty.

Kilkanaście minut później, drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Iago Aspas. Mimo to, gospodarzom udało się złapać kontakt z rywalem. Błąd popełnił Isco, a, strzałem zza pola karnego, Keylora Navasa pokonał John Guidetti.

60 sekund później na dwubramkowe prowadzenie wrócił Real. Marcelo i Karim Benzema bezkarnie rozgrywali piłkę w polu karnym zespołu Eduardo Berizzo, a Francuz wpisał się na listę strzelców uderzeniem z trzech metrów.

"Królewscy" mieli jeszcze kilka okazji, bo grająca w "dziesiątkę" Celta miała problem z ustawieniem szyków obronnych. Dwie minuty przed końcem, zamieszanie w polu karnym Alvareza wykorzystał Toni Kroos, który silnym uderzeniem postawił "kropkę nad i".



W niedzielę, Real zagra z Malagą i jeśli zdoła wywalczyć punkt, to będzie mógł świętować pierwsze od 2012 roku mistrzostwo Hiszpanii.



Celta Vigo - Real Madryt 1-4 (0-1)

0-1 Cristiano Ronaldo (10.)

0-2 Cristiano Ronaldo (49.)

1-2 John Guidetti (69.)

1-3 Karim Benzema (70.)

1-4 Toni Kroos (88.)