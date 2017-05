Celta Vigo. Eduardo Berizzo odejdzie z klubu

Trener Celty Vigo, Eduardo Berizzo nie przedłuży wygasającego z końcem czerwca kontraktu z Celtą Vigo i odejdzie z Estadio Balaidos - donoszą hiszpańskie media. Argentyńczyk jest faworytem do objęcia posady szkoleniowca Sevilli.

Zdjęcie Eduardo Berizzo podczas meczu Ligi Europejskiej na Old Trafford /AFP

Eduardo Berizzo pracuje w Vigo od 2014 roku, ale to ostatni sezon był dla niego wyjątkowo udany. Celta dotarła do półfinału Copa del Rey, eliminując po drodze m.in. Real Madryt oraz półfinału Ligi Europejskiej, gdzie zabrakło jej gola do wyeliminowania Manchesteru United. Nieco słabiej było w lidze, gdzie Galisyjczycy zajmują 13. miejsce.

Hiszpańskie media donoszą, że "Toto" podjął już decyzję w sprawie swojej przyszłości i nie zamierza jej wiązać z Estadio Balaidos. Pomimo chęci władz klubu, Argentyńczyk nie zamierza przedłużać kontraktu i chce poszukać szczęścia w innym klubie.



47-letni trener wpadł w oko działaczom Sevilli, z którą pożegna się jego rodak - Jorge Sampaoli, ale nazwisko Berizzo pada także w kontekście pracy w Barcelonie, z której odchodzi Luis Enrique. Kilka tygodni temu był również brany pod uwagę w kontekście pracy z reprezentacją Argentyny.



Berizzo terminował u Marcelo Bielsy. Był asystentem "El Loco", kiedy ten pracował z reprezentacją Chile. Samodzielne pracował w chilijskim O'Higgins oraz rodzimym Estudiantes La Plata.