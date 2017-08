Barcelona złożyła kolejną ofertę za Philippe'a Coutinho

FC Barcelona złożyła Liverpoolowi kolejną ofertę za Philippe'a Coutinho - informuje "Sky Sports". Katalończycy są skłonni zapłacić 138 milionów euro.

Zdjęcie Philippe Coutinho (z prawej) podczas meczu Ligi Europejskiej z Villarrealem /AFP

Imponująca kwota, która uczyniłaby piłkarza drugim najdroższym zawodnikiem w historii, nie trafiłaby jednak od razu w całości na Anfield Road. Gwarantowane w sumie jest 101 milionów euro.



Kolejne 37 milionów stanowią tzw. "bonusy". Warunki ich wypłacenia są jednak bardzo korzystne dla Liverpoolu. "The Reds" przez cztery lata otrzymywaliby około 9 milionów euro za każdy awans Barcelony do Ligi Mistrzów. Gra w Champions League to dla "Blaugrany" codzienność, bo Katalończycy występują w niej nieprzerwanie od sezonu 2003/2004.



"Sky Sports" podaje również, że Brazylijczyk jest bardzo zdeterminowany, aby przenieść się na Camp Nou. Powołując się na hiszpańskie źródła, angielskie media donoszą, że Katalończycy zrezygnowali ze starań o Jeana-Michaela Seriego i całą uwagę chce skupić na transferze 25-latka.

Philippe Coutinho nie zagrał w tym sezonie ani jednego meczu. Oficjalnym powodem jego absencji jest kontuzja pleców, ale nieobecność w meczach eliminacji LM z Hoffenheim powodują, że w przypadku transferu do Katalonii, skrzydłowy będzie mógł grać w tych rozgrywkach.



Menadżer "The Reds" - Juergen Klopp przed środowym meczem kwalifikacji Champions League podkreślał, że Coutinho "jest w końcowej fazie rehabilitacji".



