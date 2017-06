Barcelona prowadzi negocjacje w sprawie Paulinho

FC Barcelona prowadzi negocjacje z Evergrande Kanton w sprawie potencjalnego transferu Paulinho. Tak to ten Brazylijczyk, który był ŁKS-ie!

Zdjęcie Paulinho /AFP

Rozmowy są na razie na wczesnym etapie, ale "Duma Katalonii" interesowała się już pomocnikiem na przełomie roku. Wtedy do transferu nie doszło.

Niespełna 29-letni Paulinho w Chinach występuje od dwóch lat, z Evergrande wywalczył dwa mistrzostwa kraju i wygrał azjatycką Ligę Mistrzów, a w 87 meczach strzelił 24 gole.

10 lat temu Brazylijczyk trafił do Polski. Przez sezon występował w ŁKS-ie, gdzie rozegrał 22 mecze we wszystkich rozgrywkach, zdobywając jednego gola.

Po roku wrócił jednak do ojczyzny, gdzie spędził kilka lat.

Na kolejne zagraniczne wojaże Paulinho zdecydował się dopiero w 2013 roku, kiedy trafił do Tottenhamu. Piłkarzem "Kogutów" był do 2015. Wtedy przeniósł się do Chin.

Kontrakt Brazylijczyka z Evergrande obowiązuje do połowy 2020 roku.

Pawo