Barcelona ponownie zainteresowana Ousmane Dembele

FC Barcelona jest ponownie zainteresowana pozyskaniem Ousmane Dembele z Borussii Dortmund, podał kataloński dziennik "El Mundo Deportivo".

"Duma Katalonii" chciała mieć młodego napastnika (obecnie 20 lat) już przed rokiem. Wtedy rozmowy prowadził z nim Robert Fernandez, jeden z dyrektorów Barcelony.

Dembele, występujący w Rennes, wybrał jednak ofertę Borussii, ponieważ wolał znaleźć się w klubie, który da mu możliwość regularnej gry niż w cieniu wielkiego tria: Lionel Messi-Luis Suarez-Neymar.

Jednocześnie piłkarz miał zapowiedzieć Fernandezowi. "Pewnego dnia zagram w Barcelonie".

I ten moment chyba się zbliża.



Według "El Mundo Deportivo" kluczem do ewentualnej przeprowadzki Dembele na Camp Nou ma być Thomas Tuchel. To właśnie ten trener przekonał Francuza do przejścia do Borussii, ale po zakończeniu tego sezonu pożegnał się z klubem.

Poza tym bliski odejścia jest Pierre-Emerick Aubameyang, który został królem strzelców Bundesligi z 31 golami.

To ma być argument dla Dembele, żeby szukać sobie lepszego zespołu.

Kontrakt 20-lentiego Francuza z Borussią obowiązuje do połowy 2021 roku.

Napastnik w minionym sezonie rozegrał w barwach BVB łącznie 49 meczów, strzelając 10 goli i zaliczając 21 asyst. Zdobył Puchar Niemiec.



