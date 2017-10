Atletico Madryt - Villarreal CF 1-1. Drużyna Simeone wciąż bez porażki

Atletico Madryt zremisowało 1-1 (0-0) z Villarrealem w sobotnim meczu 10. kolejki Primera Division. "Los Colchoneros" pozostają niepokonani w rozgrywkach ligowych.

Zdjęcie Antoine Griezmann (z prawej) w starciu z Roberto Soriano /AFP

"Los Colchoneros" rozpoczęli strzelanie dopiero po godzinie gry. Filipe Luis zagrał do Antoine'a Griezmanna, a ten w ekwilibrystyczny sposób zagrał na prawe skrzydło do Angela Correi. Argentyńczyk zszedł do środka wzdłuż linii końcowej i wyłożył piłkę Griezmannowi, który dopełnił formalności z najbliższej odległości.



"Żółta Łódź Podwodna" grała jednak do końca i w 81. minucie doprowadziła do remisu. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, głową na listę strzelców wpisał się Carlos Bacca.



Po podziale punktów na Estadio Wanda Metropolitano Atletico ma 20 punktów i zajmuje piąte miejsce w tabeli La Liga. Trzy "oczka" mniej ma Villarreal, który jest szósty. Za tydzień zespół z Madrytu zagra z Deportivo La Coruna, a "Żółta Łódź Podwodna" podejmie Malagę.



Atletico Madryt - Villarreal CF 1-1 (0-0)

1-0 Antoine Griezmann (61., z podania Correi)

1-1 Carlos Bacca (81., z podania Castillejo)

