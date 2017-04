Atletico Madryt. Saul Niguez: Dwa lata grałem z wewnętrznym cewnikiem

Szokującego wywiadu udzielił pomocnik Atletico Madryt, Saul Niguez, który ujawnił, że przez dwa lata występował z wewnętrznym cewnikiem. - Dwa lata grałem z wewnętrznym cewnikiem, sikałem krwią po każdym treningu, ryzykowałem zdrowiem, aby grać w Atletico i spełniać marzenia - powiedział Hiszpan.

Zdjęcie Saul Niguez podczas meczu z Leicester City w Lidze Mistrzów /AFP

Saul Niguez to podstawowy piłkarz Atletico Madryt, który z zespołem z Estadio Vicente Calderon przed rokiem dotarł do finału Ligi Mistrzów. Rozgrywki pod egidą UEFA porównał do snu i marzenia, które spełnia każdy piłkarz.

To właśnie w spotkaniu w ramach Champions League, 22-latek doznał dwa lata temu koszmarnej kontuzji. Po zderzeniu z piłkarzem Bayeru Leverkusen w 1/8 finału w sezonie 2014/2015 doznał urazu nerek.



- Dwa lata grałem z wewnętrznym cewnikiem, sikałem krwią po każdym treningu, ryzykowałem zdrowiem, aby grać w Atletico i spełniać marzenia - zdradził Hiszpan, którego wycenia się na 35 milionów euro.

Saul dodał również, że po feralnym zderzeniu wymiotował siedem razy i spędził cztery dni w szpitalu.



22-letni pomocnik w tym sezonie rozegrał 44 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Strzelił pięć goli i zaliczył dwie asysty.