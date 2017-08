Atletico Madryt przygotowało specjalny plan dla Diego Costy

Diego Costa ma zakaz trenowania z pierwszą drużyną Chelsea Londyn. Piłkarz otwarcie jednak zadeklarował, że chce przenieść się z powrotem do Atletico Madryt. Hiszpański klub, chociaż ma transferowy zakaz do stycznia, przygotował specjalny plan dla napastnika.

Zdjęcie Diego Costa /AFP Premier League Diego Costa: W Chelsea traktują mnie jak kryminalistę

Diego Costa zapowiedział, że nie odejdzie do innego klubu niż Atletico. "Los Rojiblancos" także mają być zainteresowani pozyskaniem piłkarza, za którego będą musieli zapłacić ponad 40 mln euro.

Atletico na okres czasu, w którym Costa nie będzie trenował, przygotowało specjalny plan treningowy dla piłkarza. Zawodnik ma dbać o formę pod okiem słynnego trenera od przygotowania fizycznego w hiszpańskim klubie - Oscara Ortegi.

Costa w styczniu ma być w optymalnej formie do gry w Atletico. Zawodnik mógłby trenować w Chelsea, ale jedynie z drużyną rezerw, na co nie chce się zgodzić. "The Blues" nakładają kary grzywny na napastnika, który nawet nie pojawił się w Londynie, ale przebywa w rodzinnej Brazylii.



