Atletico Madryt po raz pierwszy zagra na stadionie Wanda Metropolitano

Piłkarze Atletico Madryt w sobotnim meczu z Malagą w 4. kolejce Primera Division po raz pierwszy wystąpią na stadionie Wanda Metropolitano (sobota godz. 20.45).

Zdjęcie Piłkarze Atletico na nowym stadionie /PAP/EPA

W końcówce poprzedniego sezonu podopieczni Diega Simeone pożegnali się z Vicente Calderon. W piątek po raz pierwszy trenowali na obiekcie, który leży na obrzeżach Madrytu i pomieści 68 tys. widzów.

- Zazwyczaj na początku jest niechęć przy zmianie stadionu. Jednak kiedy zobaczy się nowe miejsce i to jak klub się rozwija, jest się szczęśliwym i chce się dalszego rozwoju - przyznał Simeone.

Nazwa Wanda Metropolitano nawiązuje do Estadio Metropolitano, na którym Atletico grało ponad pół wieku temu. Pierwszy człon odnosi się do chińskiego sponsora. Nowy obiekt będzie nawiązywał do wszystkich czterech stadionów klubu oraz jego 114-letniej historii. Od 1966 roku do poprzedniego sezonu stołeczny zespół występował na Vicente Calderon.

- Jestem pewny, że u kibiców pozostaną wspomnienia, nostalgia i miłość jaką darzyli stare Metropolitano oraz Vicente. Jednak zakochają się w nowym stadionie, bo to co sprawia, że kochają klub to zespół i koszulki. A takie rzeczy nigdy się nie zmieniają - powiedział Simeone.

W innym sobotnim spotkaniu Deportivo La Coruna, którego bramkarzem jest Przemysław Tytoń, zagra na wyjeździe z Betisem Sewilla. Zespół Polaka pozostaje w tym sezonie bez zwycięstwa i z jednym punktem zajmuje 17. miejsce w tabeli - tuż nad strefą spadkową.

Również w sobotę swój mecz zagra prowadząca w tabeli Barcelona, która zmierzy się na wyjeździe z Getafe. Gospodarze tego spotkania poprzednio pokonali "Dumę Katalonii" na własnym stadionie 26 listopada 2011 roku.

Obok Barcelony komplet punktów po trzech kolejkach Primera Division ma również Real Sociedad San Sebastian, który w niedzielę podejmie swojego imiennika z Madrytu. "Królewscy" póki co w tym sezonie ligowym mają na koncie tylko jedno zwycięstwo i dwa remisy.