Atletico Madryt - Osasuna Pampeluna 3-0. Dublet Ferreiry-Carrasco

Atletico Madryt pokonało 3-0 (1-0) Osasunę Pampeluna w trzecim sobotnim starciu 32. kolejki Primera Division. Dublet skompletował Yannick Ferreira-Carrasco, ale Belg nie wykorzystał szansy na hat-tricka, marnując rzut karny.

Zdjęcie Oier Mate (z lewej) walczy o piłkę z Jose Marią Gimenezem z Atletico /AFP

"Los Colchoneros" do rywalizacji z Osasuną przystąpili pomiędzy dwumeczem Ligi Mistrzów z Leicester City, co było widać po składzie, na który zdecydował się Diego Simeone. "Cholo" w wyjściowej jedenastce znalazł miejsce m.in. dla Lucasa Hernandeza, Thomasa Parteya, Angela Correi, Nicolasa Gaitana, Jose Marii Gimeneza czy Fernando Torresa.



Atletico wrzuciło wyższy bieg po kwadransie. Prawą stroną popędził Juanfrana, który dograł na piaty metr Correi, ale ten nie trafił jednak w światło bramki Salvatore Sirigu. Argentyńczyk był najbardziej aktywnym zawodnikiem gospodarzy. W 28. minucie, ponownie minimalnie chybił z najbliższej odległości.

Dwie minuty później, po piąstkowaniu Sirigu, z dystansu huknął Partey, ale piłka minęła słupek bramki Osasuny. Po chwili ratunku dla zespołu z Estadio El-Sadar już nie było. Ze skrzydła do środka zszedł Yannick Ferreira-Carrasco, który mierzonym płaskim strzałem zaskoczył Sirigu.

120 sekund po wyjściu z szatni, Belg zadał kolejny cios, zaskakując bramkarza Osasuny po raz drugi. Tym razem wbiegł na piąty metr, skąd głową wpakował piłkę do siatki po dośrodkowaniu Nicolasa Gaitana.



Atletico nie zwolniło jednak tempa i zdobyło kolejną bramkę. Filipe Luis strzałem z boku pola karnego zamknął akcję "Los Colchoneros" i zaskoczył Salvatore Sirigu. Chwilę wcześniej bramkarz Osasuny fenomenalnie zatrzymał próbę Torresa.



Końcówka należała do zespołu Simeone. W 89. minucie, Correa był faulowany w polu karnym, a sędzia wskazał na "wapno". Do piłki podszedł Ferreira-Carrasco, który miał chrapkę na hat-tricka, ale uderzył sygnalizowanie i Sirigu zatrzymał piłkę.

Chwilę później, gospodarze mieli kolejną "jedenastkę"! Po zagraniu ręką Miguela de las Cuevasa, do piłki podszedł Partey, ale i on się pomylił. Dla Atletico był to już szósty z rzędu zmarnowany rzut karny w La Liga.



Dzięki wygranej, "Los Colchoneros" utrzymali 10-punktową stratę do Realu Madryt, który prowadzi w tabeli. Atletico jest trzecie, a lokalnych rywali rozdziela FC Barcelona.



Atletico Madryt - Osasuna Pampeluna 3-0 (1-0)

1-0 Yannick Ferreira-Carrasco (30.)

2-0 Yannick Ferreira-Carrasco (47.)

3-0 Filipe Luis (61.)