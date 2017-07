Atletico Madryt chce odzyskać Costę z Chelsea

Atletico Madryt chce odzyskać Diega Costę i według źródeł Sky hiszpański klub jeszcze w tym tygodniu złoży ofertę Chelsea Londyn za tego napastnika.

Zdjęcie Diego Costa /Laurence Griffiths /Getty Images

"Los Colchoneros" wcześniej dogadali się z innym snajperem Alexandre'em Lacazette'em, ale umowa upadła po tym, jak Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu potwierdził obowiązywanie zakazu transferowego.

Reklama

Francuz przeszedł więc do Arsenalu Londyn, a Atletico skierowało swoją uwagę na Costę.

Chociaż Brazylijczyk z hiszpańskim paszportem był w ubiegłym sezonie najlepszym strzelcem Chelsea, która została mistrzem Anglii, to Antonio Conte powiedział mu, że nie uwzględnia go w planach na przyszłość.

Costa chce wrócić do Atletico nawet, jeśli nie będzie mógł grać aż do stycznia przyszłego roku, kiedy zakończy się zakaz transferowy.

Jedną z opcji ma być podpisanie przez "Los Colchoneros" kontraktu z napastnikiem, a następnie wypożyczenie go do końca roku do ligi chińskiej.

Atletico sprzedało Costę do Chelsea trzy lata temu za 32 mln funtów.

Pawo



Zobacz wyniki Primera Division