Athletic Bilbao - FC Barcelona 2-1 w meczu 1/8 finału Pucharu Króla

Początek meczu należał do gospodarzy. Już w 2. minucie piłkarze Athletic mogli objąć prowadzenie, gdyby dokładniej "główkował" Mikel San Jose. Baskowie zastosowali wysoki pressing i nawet wielka Barcelona miała problem, żeby sobie z nim poradzić. Szturm gospodarzy trwał kwadrans. Potem do głosu doszła "Duma Katalonii". W 20. minucie dobre dośrodkowanie Lionela Messiego omal nie zakończyło się golem. Minimalnie pomylił się Gerard Pique, który jeszcze został poturbowany przez Gorkę Iraizoza.



W 25. minucie złe podanie Andresa Iniesty w środku pola okazało się bardzo kosztowne. Kontrę zapoczątkował Aritz Aduriz, który podał do Raula Garcii. Ten dośrodkował z prawej strony pola karnego Barcy, a zamykający akcję Aduriz bez trudu trafił głową do siatki.



Trzy minuty później Baskowie wyprowadzili drugi cios. Znów zamieszany w stratę gola był Iniesta. Aduriz zagrał do Inakiego Williamsa, który huknął z woleja z okolic prawego narożnika pola karnego. Marc-Andre ter Stegen nawet nie drgnął.



W 38. minucie Aduriz powinien wylecieć z boiska. Napastnik Athletic z premedytacją uderzył Samuela Umtitiego w szyję. 23-letni obrońca padł na murawę. Wyglądało to groźnie, ale po szybkiej interwencji sztabu medycznego wrócił do gry. Adurizowi się upiekło, bo sędzia nie zauważył tego incydentu.



Tuż przed końcem pierwszej części spotkania kontaktowego gola mógł zdobyć Neymar. Strzał Brazylijczyka w krótki róg obronił Iraizoz.



W 52. minucie swój kunszt zademonstrował Messi. As Barcelony pięknie uderzył z rzutu wolnego. Iraizoz wyciągnął się jak struna, ale tylko końcami palców dotknął piłkę, która odbiła się od poprzeczki i spadła za linią bramkową. Gospodarze protestowali, że nie było gola, ale nie mieli racji, co wykazały powtórki telewizyjne.



Barca złapała swój rytm. W 64. minucie Neymar ładnie wycofał piłkę do Messiego, ale strzał Argentyńczyka został zablokowany.



W 74. minucie drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną zobaczył Raul Garcia za faul na Neymarze. Kilka minut później Messi zatańczył w polu karnym rywali, ale zbyt długo zwlekał ze strzałem i w porę zdążył mu wybić piłkę jeden z obrońców. W 80. minucie gospodarze stracili drugiego zawodnika. Przedwcześnie do szatni musiał się udać Ander Iturraspe.



Baskowie bronili się z poświęceniem w dziewiątkę. W doliczonym czasie gry Messi trafił w słupek, a chwilę później sędzia zakończył spotkanie. Rewanż odbędzie się za tydzień na Camp Nou.



Athletic Bilbao - FC Barcelona 2-1 (2-0)

Bramki: 1-0 Aritz Aduriz (25), 2-0 Inaki Williams (28), 2-1 Lionel Messi (52)

