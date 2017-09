Asensio: Zidane powiedział mi, że mam lewą stopę jak Messi

Marco Asensio, wschodząca gwiazda Realu Madryt, zdradził, że Zinedine Zidane, trener "Królewskich", powiedział mu, że ma najlepiej ułożoną lewą nogę od czasu Lionela Messiego.

21-letni Hiszpan ma bardzo udany początek sezonu 2017/18, w sześciu meczach strzelił cztery gole.

Występy zawodnika wzbudzały podziw, a pod ich wrażeniem był nawet sam "Zizou".

"Zidane powiedział mi, że od czasu Messiego, nie widział piłkarza z tak dobrze ułożoną lewą stopą" - stwierdził Asensio w radiu COPE.

"Byłem pod wrażeniem, bo przecież Messi to kawałek piłkarza" - dodał.

Argentyńczyk poprowadził Barcelonę do trzech ligowych zwycięstw na początku sezonu i to mimo że z klubu do Paris Saint-Germain odszedł Neymar za rekordowe 222 miliony euro.

Asensio przyznał, że on i jego koledzy z Realu byli zaskoczeni transferem Brazylijczyka.

"Pomyśleliśmy, że to trochę dziwne, że odszedł z Barcelony. Był dla nich kluczowym piłkarzem, a oni nie mogli na niego liczyć" - powiedział młody Hiszpan.

