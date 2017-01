Andres Iniesta przeprosił piłkarzy Realu Madryt

Piłkarze Barcelony nie pojawili się na poniedziałkowej gali FIFA The Best w Zurychu. Andres Iniesta nagrał specjalne wideo, w którym przeprosił za nieobecność drużyny, a także osobiście zadzwonił do piłkarzy Realu Madryt.

Zdjęcie Andres Iniesta /AFP

Primera Division: wyniki, terminarz, strzelcy, gole



Piłkarze Barcelony nie pojawili się w Zurychu z powodu przygotowań do rewanżowego spotkania z Athletikiem Bilbao w Pucharze Króla. W pierwszym meczu "Barca" przegrała na wyjeździe 1-2.

Reklama

Andres Iniesta nagrał specjalne wideo, które wyświetlono na gali. Kapitan Katalończyków przepraszał w nim za nieobecność zawodników Barcelony w Zurychu.

"Chciałbym podziękować FIFA za nagrody, które przyznała mi i moim kolegom z zespołu. To dla nas duma. Prosimy o wybaczenie za to, że nie możemy być na gali. Mamy jednak kluczowy mecz tego sezonu w Pucharze Króla" - mówił Hiszpan.

Jak poinformowała hiszpańska "Marca", Iniesta miał także osobiście zadzwonić do zawodników Realu Madryt, którzy także zostali nagrodzeni na gali i przeprosić za to, że nie mógł pojawić się w Zurychu.