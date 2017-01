Andres Iniesta otrzyma dożywotni kontrakt?

To może zapoczątkować nową erę w futbolowych kontraktach. Kapitan Barcelony, Andres Iniesta ma otrzymać propozycję dożywotniej umowy z katalońskim klubem - donosi dziennik "Sport", który jest doskonale zorientowany w sprawach dotyczących klubu z Camp Nou.

Zdjęcie Andres Iniesta w ośrodku szkoleniowym Barcelony /AFP

Andres Iniesta boryka się z drobnym urazem, ale kataloński klub nie chce tracić czasu i pragnie jak najszybciej rozpocząć negocjacje z kapitanem drużyny w sprawie przedłużenia umowy, która wygasa w czerwca 2018 roku.



Pomocnik niejednokrotnie podkreślał, że Barcelona to jego miejsce na ziemi i nie wyobraża sobie występów w zespole innym niż "Blaugrana". - Barcelona jest dla mnie idealnym miejscem do gry i chcę tu zostać na zawsze. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości - powiedział kilka lat temu w wywiadzie dla "Revista Barca".

Działacze katalońskiego klubu nie mają wątpliwości co do intencji 32-latka i zamierzają mu zaproponować dożywotni kontrakt. "Sport" donosi, że z ustaleń ws. umowy wynika, iż Iniesta będzie mógł reprezentować Barcelonę tak długo, jak tylko będzie czuł, że ma ambicję, zdrowie i chęci do tego, aby dalej grać w pierwszej drużynie.



Kontrakt zawiera również zapis, że po zakończeniu kariery, Hiszpan będzie mógł liczyć na stanowisko w strukturach katalońskiego klubu.



32-letni Iniesta trafił do Barcelony jako 12-latek. Z pierwszym zespołem związany jest od 2002 roku. Czterokrotnie wygrał Ligę Mistrzów, zdobył 8 mistrzostw Hiszpanii oraz cztery Puchary Króla. Po odejściu Xaviego Hernandeza w 2015 roku został kapitanem "Blaugrany". Jest drugim po Xavim (767 meczów) piłkarzem Barcelony z największą liczbą rozegranych spotkań (610).



Na koncie ma również dwa tytuły mistrza Europy (2008 i 2012) i jeden mistrza świata (2010) wywalczone z reprezentacją Hiszpanii, dla której rozegrał 113 meczów i strzelił 13 bramek.



"Sport" dodaje, że Barcelona zaproponuje także nowe kontrakty: Ivanowi Rakiticiowi i Markowi-Andre ter Stegenowi. Obaj mają otrzymać oferty grania w Katalonii do 2022 roku.