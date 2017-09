To byłby prawdziwy cios dla Barcelony! "Tuttosport" informuje, że Juventus chciałby pozyskać Andresa Iniestę i uczynić z niego "nowego Andreę Pirlo".

Zdjęcie Andres Iniesta na konferencji prasowej przed meczem reprezentacji Hiszpanii /AFP

Informacje włoskiego "Tuttosport" zbiegają się w czasie z kryzysem, jaki panuje w klubie z Camp Nou. Władze "Blaugrany" kompletnie nie radziły sobie na rynku transferowym, a coraz lepiej widać także konflikt na linii szatnia-zarząd.

Iniesta to kolejny, obok Lionela Messiego, zawodnik, który wciąż nie podpisał nowego kontraktu z Barceloną. Obecna umowa 33-latka wygasa po sezonie. Pomocnik ostatnio udzielił także wywiadu, że nieco zmienił swoje spojrzenie i wbrew wcześniejszym deklaracjom, nie może obiecać kibicom, że zakończy karierę na Camp Nou.



Działacze Juventusu Turyn widzą w tym okazję, aby zakontraktować Hiszpana. Iniesta, mimo swojego wieku, wciąż może dać bardzo dużo drużynie, a w Turynie doskonale wiedzą, że doświadczony, kreatywny pomocnik to skarb. To właśnie Juventus wyciągnął swego czasu pomocną dłoń do Andrei Pirlo, którego skreślono w Milanie, a ten odwdzięczył się wspaniałymi czterema sezonami pełnymi genialnych asyst i pięknych goli.



Klub z Turynu to jedno z najlepszych miejsc w Europie dla doświadczonych zawodników. To właśnie tam gra 40-letni Gianluigi Buffon czy ledwie cztery lata młodszy Andrea Barzagli.



33-letni Andres Iniesta to kapitan Barcelony. Z klubem ze stolicy Katalonii, którego jest wychowankiem, zdobył osiem mistrzostw Hiszpanii, pięć Pucharów Króla, sześć Superpucharów Hiszpanii oraz cztery Puchary Europy. Na koncie ma także dwa mistrzostwa Europy i mistrzostwo świata wywalczone z reprezentacją Hiszpanii.



KK