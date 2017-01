Alexandre Pato piłkarzem Tianjin Quanjian

Alexandre Pato został kolejnym piłkarzem, który będzie kontynuował swoją karierę w Chinach. Jego nowym klubem został beniaminek Tianjin Quanjian.

Zdjęcie Alexandre Pato /AFP

27-letni Brazylijczyk ostatnie pół roku spędził w Villarreal CF, gdzie w 24 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył sześć bramek i zaliczył cztery asysty.

Były reprezentant swojego kraju dołączył do zespołu prowadzonego przez mistrza świata o zdobywcę "Złotej Piłki" z 2006 roku Włocha Fabia Cannavaro, który awansował do chińskiej ekstraklasy.

"Jestem bardzo zadowolony, że zostałem częścią nowej rodziny Tianjin Quanjian" - napisał Pato na portalu społecznościowym. Brazylijczyk podpisał z beniaminkiem trzyipółletnią umową, a kosztował 18 milionów euro.

To kolejny znany piłkarz, który trafił do Chin. Dołączył m.in do swoich rodaków: Oscara, Hulka (Szanghaj SIPG), Ramiresa (Jiangsu Suning), Argentyńczyka Carlosa Teveza (Szanghaj Shenhua) czy Włocha Graziana Pellego (Shandong Luneng).