Agent Toniego Kroosa: Real dokonał kradzieży stulecia

- Jeśli przypomnimy sobie, że Toni Kroos kosztował Real tylko 25 milionów euro, to patrząc na ostatnie głośne transfery można śmiało powiedzieć, że Real dokonał kradzieży stulecia - ocenił agent Niemca, Volker Struth.

Zdjęcie Toni Kroos podczas meczu o Superpuchar Hiszpanii z Barceloną na Camp Nou /AFP

Primera Division - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

Agent 27-letniego Toniego Kroosa zabrał głos po głośnych transakcjach, których latem nie brakowało, nie kryjąc złości i oburzenia. Na rynku pojawiły się dwa transfery powyżej 100 milionów euro - Kylian Mbappe do Paris Saint-Germain i Ousmane Dembele do Barcelony, a także jeden, którego wartość przekroczyła 200 milionów - Neymara do PSG.

Volker Struth przypomniał kulisy przejścia Niemca z Bayernu Monachium do Realu Madryt po mundialu w Brazylii. - Toni nie mógł dojść do porozumienia z Bayernem i chociaż pod opieką Pepa Guardioli znacznie się rozwinął, zdecydował się odejść. Był najlepszym piłkarzem mistrzostw świata, miał wiele oferty, ale wybrał Real, który zapłacił za niego 25 milionów euro.



- Jeśli przypomnimy sobie, że on (Kroos - przyp. red.) kosztował Real tylko 25 milionów, to patrząc na ostatnie głośne transfery można śmiało powiedzieć, że Real dokonał kradzieży stulecia - dodał Struth.

27-letni Kroos jest piłkarzem "Królewskich" od 2014 roku. Rozegrał 154 mecze w różnych rozgrywkach i strzelił osiem goli. Z Realem dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów, zdobył mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz dwa Superpuchary Europy i dwa klubowe mistrzostwa świata.



KK