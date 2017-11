Jose Mourinho: Jeden gol, trzy punkty - gratulacje. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Manchester United przegrał w wyjazdowym meczu ligowym z Chelsea 0-1. - To był pojedynek dwóch bardzo silnych zespołów pod względem taktycznym, mentalnym i fizycznym. Mieliśmy szansę na atak i wyrównanie wyniku, co byłoby sprawiedliwym rezultatem. Nie chodzi tu jednak o to, co ja myślę, ani nawet o to, co byłoby sprawiedliwe, a co nie. Chodzi o pragmatyzm wyniku. Jeden gol, trzy punkty, gratulacje - powiedział Jose Mourinho, trener Manchesteru United/Press Association/x-news