Conte o Mourinho. Wideo

Angielscy dziennikarze podgrzewają atmosferę przed niedzielnym hitem Premier League, w którym Chelsea podejmie Manchester United. Podczas piątkowej konferencji prasowej Antonio Conte został zapytany, czy poda rękę Jose Mourinho. - Wydaje mi się, że to jakie relacje mają menadżerowie rywalizujących drużyn, jest bez znaczenia. Trzeba szanować pracę, którą wykonują inni trenerzy i tyle w temacie. Nie lubię o rozmawiać o innych sytuacjach. Szanuję pracę, którą wykonują pozostali szkoleniowcy. W trakcie meczu ja jestem jego przeciwnikiem, a on moim. Po meczu wszystko wróci jednak do normy - powiedział Conte, menadżer Chelsea.