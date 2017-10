Zlatan Ibrahimović zapowiada powrót i mistrzostwo z Manchesterem United (wideo)

Zlatan Ibrahimović przechodzi rehabilitację po uszkodzeniu więzadeł krzyżowych w kolanie. Szwed jest coraz bliżej powrotu na boisko. Mówi się, że do gry wróci w grudniu. Latem "Ibrakadabra" podpisał nowy, roczny kontrakt z Manchesterem United. Przekonał menedżera drużyny, Jose Mourinho, oraz władze klubu, że wróci do pełni zdrowia. Ponadto ma do wykonania w angielskim klubie ważną misję. - Powiedziałem działaczom, że muszę dokończyć w Manchesterze to, co zacząłem. Wszystko, co budowałem w poprzednim sezonie, a sięgnęliśmy po trzy trofea, zakończyło się nie tak, jak chcieliśmy. Moim celem jest zwycięstwo w Premier League. Wszystko, co rozpocząłem w moim pierwszym sezonie w United, zakończymy w drugim - powiedział w rozmowie ze Sky Sports Ibrahimović.