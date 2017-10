Carlo Ancelotti może powrócić do Chelsea Londyn (wideo)

Jak informuje brytyjska prasa, Carlo Ancelotti może znów zasiąść na ławce trenerskiej Chelsea. Ponoć przedstawiciele i kibice "The Blues" nie spodziewają się, by Antonio Conte pozostał na Stamford Bridge do końca swojego kontraktu, który wygasa po sezonie 2018/19. Z londyńskiego klubu słychać głosy, że relacje szkoleniowca z właścicielem mistrza Anglii, Romanem Abramowiczem, nie należą do najlepszych. W związku z tym pracownicy klubu mieliby rozpocząć poszukiwania ewentualnego następcy trenera.