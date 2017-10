Jose Mourinho zły po porażce MU. Wideo

Jose Mourinho, menedżer Manchesteru United, nie ukrywał złości i rozczarowania po wyjazdowej porażce z Huddersfield Town 1-2 w dziewiątej kolejce Premier League.

- Nie wiem, co powiedzieć - przyznał Portugalczyk na konferencji prasowej. - Przyjechaliśmy tutaj rozegrać mecz w Premier League, przyjechaliśmy tutaj po trzy punkty. Czuję się bardzo zawiedziony. Gdybym był kibicem Manchesteru United, a nie jego szkoleniowcem, byłbym naprawdę zawiedziony, ponieważ można przegrać mecz, gdy rywal prezentuje większą jakość, ale nie można go przegrać, gdy rywal prezentuje lepsze podejście do gry - dodał.