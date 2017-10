Cristiano Ronaldo był bliski gry w Liverpoolu (wideo)

Gerard Houllier był menadżerem Liverpoolu w latach 1998-2004. Pod wodzą Francuza „The Reds” sięgnęli po liczne puchary, ale nie zdołali zdobyć wyczekiwanego od 1990 roku mistrzostwa kraju. Być może Houllier poprowadziłby Liverpool do tytułu, gdyby w jego drużynie występował Cristiano Ronaldo, który… był ponoć blisko przenosin na Anfield. - Widziałem go podczas turnieju drużyn do lat 21 w Toulonie. Mieliśmy jednak w klubie określoną strukturę płac i nie byliśmy w stanie zaoferować mu takiego wynagrodzenia, jakiego oczekiwał. Później Manchester United zmierzył się ze Sportingiem Lizbona w spotkaniu towarzyskim, a sir Aleksowi Fergusonowi wszyscy doradzali zakup Portugalczyka - przyznał Houllier w rozmowie z "The Liverpool Echo".