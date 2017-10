"To ja rzuciłem pizzą w Fergusona". Wideo

Cesc Fabregas, nie licząc trzyletniej przygody z Barceloną, występuje w Anglii od 2003 roku. Hiszpan był członkiem „The Invincibles”, drużyny Arsenalu, która od 7 maja 2003 roku do 24 października 2004 roku mogła pochwalić się serią 49 kolejnych ligowych meczów bez porażki. Pogromcami ekipy Arsena Wengera okazali się dopiero gracze Manchesteru United. „Czerwone Diabły” pokonały u siebie Arsenal 2-0, a na Old Trafford doszło do słynnej „bitwy bufetowej”, jak nazwały tamto zdarzenie, do które miało miejsce w tunelu prowadzącym na boisko, angielskie media. Po spotkaniu menedżer United, sir Alex Ferguson, został trafiony przez jednego z rywali… pizzą/Foto Olimpik/x-news