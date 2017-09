Guardiola: Nikt nie dorasta Messiemu do pięt

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Pep Guardiola jest przekonany, że nikt nie jest w stanie osiągnąć poziomu Lionela Messiego. Zapytany jednak o talent Kyliana Mbappe przyznał, że być może to właśnie uzdolniony osiemnastolatek zbliży się w przyszłości do osiągnięć Argentyńczyka. - Nikt nie dorasta do poziomu Lionela Messiego. Być może w przyszłości uda się to Kylianowi Mbappe. Jest topowym zawodnikiem, a kiedyś będzie niesamowitym piłkarzem, tego jestem pewny. Za Messim przemawiają liczby. Co sezon strzela 60-70 goli. W wielkich meczach zawsze jest wszędzie, strzela lub asystuje. Nigdy nie jest kontuzjowany i gra co trzy dni, bo kontroluje swoje ciało - powiedział trener Manchesteru City.