Conte o transferach Chelsea

Leicester podejmie w sobotę Chelsea, w meczu 4. kolejki Premier League. Ma liście zawodników wytypowanych do tego meczu znalazł się m.in. sprowadzony z ekipy "Lisów" Danny Drinkwater. - Klub starał się jak mógł, jeśli chodzi o letnie okienko transferowe. Czasami udaje ci się ściągnąć jakiegoś zawodnika, a czasami z wielu powodów to nie wychodzi. Wiem jednak, że Chelsea zrobiła wszystko, co było w jej mocy - powiedział Antonio Conte, trener Chelsea.