Coutinho płakał, bo nie przeszedł do Barcelony

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Philippe Coutinho był w letnim okienku transferowym poważnie przymierzany do Barcelony. Na sprzedaż jednego z liderów zespołu nie zgadzał się jednak Juergen Klopp i Liverpool najpierw konsekwentnie odrzucał kolejne oferty "Blaugrany", a następnie podyktował Hiszpanom zaporową cenę, sięgającą 200 milionów euro, przez co do transakcji ostatecznie nie doszło. Jak podaje "The Sun", informacja o transferowym fiasku mocno przybiła Brazylijczyka. Coutinho, który o tym, że nie przejdzie do Barcelony, dowiedział się na zgrupowaniu reprezentacji... rozpłakał się przed kolegami z kadry. Zawodnik nie ukrywał bowiem, że marzy mu się gra dla "Dumy Katalonii". Dostawca: x-news