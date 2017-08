Chelsea - Burnley 2-3. Antonio Conte o meczu. Wideo

Falstart mistrza Anglii. W sobotnim (12 sierpnia) meczu 1. kolejki Premier League Chelsea przegrała u siebie z Burnley 2-3. "The Blues" kończyli to spotkanie w dziewiątkę, po czerwonych kartkach dla Gary'ego Cahilla w 14. i Cesca Fabregasa w 81. minucie. - Zobaczyłem podczas tego meczu dwa oblicza Chelsea: jedno pozytywne, to z drugiej połowy, oraz jedno negatywne - z pierwszej - powiedział Antonio Conte, trener Chelsea FC. Dostawca: x-news