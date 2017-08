Michael Owen wbija szpilkę w Chelsea

Arsenal sięgnął po pierwsze trofeum w sezonie, zdobywając w niedzielę Tarczę Wspólnoty. "Kanonierzy" pokonali po rzutach karnych Chelsea, a największym zaskoczeniem spotkania było to, że menadżer Antonio Conte już w drugiej serii "jedenastek" oddelegował do strzału... bramkarza Thibauta Courtois. - Gdybym był zawodnikiem z pola i bramkarz zostałby wyznaczony do strzelania karnego przede mną, nie mógłbym spojrzeć w lustro - napisał na Twitterze Michael Owen. Dostawca: x-news