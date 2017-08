Premier League. Wenger o szansach

11 sierpnia rusza nowa edycja rozgrywek Premier League. Kto w tym sezonie ma największe szanse na wywalczenie mistrzostwa? - Bardzo trudno jest teraz realnie ocenić szanse i możliwości poszczególnych drużyn, walczących o mistrzostwo Premier League. Manchester United, Manchester City, Liverpool, my, Chelsea - każdy z tych zespołów sprowadził nowych piłkarzy. Tottenham to z kolei grupa młodych zawodników, która gra razem jakiś czas i wie, jak to robić. Tytuł to otwarta kwestia. Trudno jest przewidzieć, co się wydarzy - powiedział Arsene Wenger, trener Arsenalu. Dostawca: x-news.pl