Artur Boruc o końcu kariery. Wideo

- Kiedyś mówiłem, że skończę, jak będę miał 30, potem 33, a jeszcze później 36 lat. Teraz mam 38 i choć czas leci to nie widzę siebie robiącego cokolwiek innego niż to, co robię teraz. Jeśli zdrowie pozwoli, to jeszcze trochę zamierzam bronić, a potem zajmę się czymś ciekawszym - powiedział Artur Boruc.