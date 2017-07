Zlatan jednak zostanie w United? To ma być dowód

Zlatan Ibrahimović, którego kontrakt z Manchesterem United wygasł z końcem czerwca, może - mimo lukratywnych ofert ze Stanów Zjednoczonych oraz poważnym zainteresowaniem ze strony włoskich klubów - pozostać w Anglii. Dziennik "The Sun" podał, że ma ostateczny dowód na to, iż Szwed pozostanie zawodnikiem "Czerwonych Diabłów". "Były napastnik PSG ponownie zapisał swoich dwóch synów, Maximilliana i Vincenta, do akademii Manchesteru United, co jest jasnym oświadczeniem, że chce tu zostać. Chłopcy będą grali w drużynie do lat 10, tej samej, w której występują dzieci klubowych legend, Ryana Giggsa i Nicky'ego Butta" - czytamy w tabloidzie. Press Focus/x-news